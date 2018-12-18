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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Taksim’de yağmur ve rüzgar vatandaşlar zor anlar yaşattı

Taksim’de yağmur ve rüzgar vatandaşlar zor anlar yaşattı

Yağmurdan korunma çabaları

Akalan Sığınma Kapalı Mekan Kaçış Şiddetli Rüzgar 

-Şemsiyelerin kırılması
-Vatandaşların zorluk çekmesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu Taksim’de etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Rüzgar şemsiyeleri kırılmasına neden olurken, vatandaşlar kapalı mekanlara sığınmaya çalıştı. Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul'da beklenen yağış ve rüzgar etkisini göstermeye başladı.
Yağmur ve rüzgara Taksim Meydanında yakalanan vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Yağmurun şiddetlenmesiyle Taksim Meydanı'nda yürüyen vatandaşlar kapalı yerlere kaçıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün daha önce yaptığı uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar ise, yanlarında taşıdıkları şemsiyelerini açarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşların şemsiyeleri kırıldı.
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