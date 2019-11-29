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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Taksim’de yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı İzle

Taksim’de yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı İzle

Zorluk yaşayan vatandaşlar

Naylon Poşet 

-Yağmur ve fırtına
-Koşan vatandaşlar
-Korunanlar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşların şemsiyesi ters dönerken bazıları da başına naylon poşet geçirerek korunmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış başladı.
Erken saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman etkisini artırdı. Taksim Meydanı’nda yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların şemsiyeleri tersine dönerken, bazıları da naylon poşet ile yağmurdan korunmaya çalıştı.
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