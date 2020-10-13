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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Taksim’de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Taksim’de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Yağmurdan görüntü

Sağanak Yağış Akalan Güneşli Kaçış Yağan 

-Vatandaşların kaçışması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Taksim’de vatandaşlar bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalanırken, şemsiyesi olan vatandalar ise rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul’da akşam saatlerinde yağmur etkisini gösterdi. Bir anda bastıran yağmur il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Taksim’de şiddetli yağan yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Gün içerisinde güneşli görünen hava bir anda yerini yağmura bırakınca vatandaşlar da korunmak için koşuşturmaya başladı.
Yanlarında şemsiye bulunmayan vatandaşların kimisi koşarken kimisi elindeki poşetlerle kendilerini korumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise durak altlarında yağmurun dinmesini bekledi. Şemsiyeyle yürümeye çalışan bazı vatandaşlar ise rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağan yağmur sonucu oluşan görüntüler ise kameralara yansıdı.
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