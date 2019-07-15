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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Yağmurdan kaçan vatandaşlar

Sağanak Yağış Akalan İlginç Görüntü 

-Saçak altlarına sığınanlar
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu İSTANBUL

- Taksim’de aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan çeşitli malzemelerle korunmaya çalışan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından yağış akşam saatlerinde İstanbul’da etkisini gösterdi. Taksim'de vatandaşlar, aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise koşarak saçaklara sığındı. Vatandaşların korunma çabaları ilginç görüntüler oluşturdu. Yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.
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