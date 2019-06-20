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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Taksim’de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Taksim’de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Yoğun yağış

Sağanak Yağış Akalan Bisiklet Kaçış Yağan 

-Kaçışan vatandaşlar
-Saçaklara sığınanlar
-Bisikletle yağmur altında giden adam
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Yağmura yakalanan vatandaşlar etrafa kaçıştı- Vatandaş yağmur altında bisiklet sürdü İSTANBUL

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış etkisini gösterdi. Taksim’de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, etrafa kaçışıp saçaklara sığınırken, yağmur altında bisiklet süren vatandaş ise dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Taksim’de aniden yağan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, etrafa kaçışmaya başladı.
Çoğu vatandaş saçaklar sığınırken, şemsiyesi olmayan vatandaşlar ise çantalarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. İş yerine yetişmek isteyen vatandaşlar da çaresiz yağmur altında yürüdükten bir süre sonara koşmaya başladı.
Bisikletle yağmur altında sürdü Yağmurun yağmasıyla bir anda boşalan Taksim Meydanı’nda bir vatandaş ise bisikletle seyretmeye başladı.
Yağmur altında ıslanan vatandaşı diğer vatandaşlar da şaşkınlıkla izledi. Metro merdivenlerinden ve asansörden bir anda meydana çıkan vatandaşlar ise yoğun yağış karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Metro başında bekleyen seyyar şemsiye satıcılarından şemsiye alan vatandaşlar yollarına bu şekilde devam etti. Yağışın belirli aralıklar süreceği öğrenildi. (DCC- ÖY-
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