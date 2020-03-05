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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Taksim'de taciz iddiasına gözaltı

Taksim'de taciz iddiasına gözaltı

Polislerden görüntü

Genç Kız Güven Timleri Taciz İddiası Harekete Geç Grup Genç 

-Şahıstan görüntü
-Kızlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim'de bir grup genç kız, yabancı uyruklu bir zanlının fiziksel tacizine uğradı. Genç kızların şikayeti üzerine harekete geçen polis, tacizciyi gözaltına aldı. Olay, saat 17.00 sularında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup genç kız caddeden Taksim Meydan’a doğru yürürken kızlardan birine, 1999 doğumlu Fas uyruklu H.E. yaklaşıp fiziksel tacizde bulundu. Bunun üzerine mağdur kız rahatsız olarak şahsı Sıraselviler Caddesi’nde uygulama yapan trafik polislerine şikayet etti. Ekipler yabancı uyruklu şahsı belirledikten sonra koşup Taksim Anıtı önünde yakaladı. Genç kız şüpheli şahıstan şikayetçi oldu. Daha sonra olay yerine çok sayıda polis ve güven timleri geldi. Ekipler şahsı ve kızları alarak Taksim Polis Merkezi’ne götürdü.
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