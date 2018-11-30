Taksim'de soğuktan donmak üzere olan yaşlı adam son anda kurtarıldı

-Rüzgarın Şemsiyeleri kırması

-Zabıta ekiplerinin yaşlı adamı araca bindirmesi

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Taksim Meydanı’ndaki vatandalar şiddetli rüzgar dolayısıyla yürümekte güçlük çekti- Taksim Meydanı’nda etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar vatandaşların şemsiyesini parçaladı İSTANBUL



- İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk, rüzgarlı ve yağışlı hava Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Soğuktan donmak üzere olan yaşlı bir adam belediye ekiplerince son anda kurtarıldı. İstanbul’da dün aniden düşen hava sıcaklıkları sonrası etkili olan soğuk, rüzgar ve yağışlı hava Taksim Meydanı’ndaki yerli ve yabancı birçok vatandaşa zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşların rüzgar dolayısıyla yürümekte güçlük çektiği görülürken, yağışlı hava dolayısıyla şemsiye kullanan vatandaşların şemsiyeleri de şiddetli rüzgardan dolayı kırıldı. Öte yandan soğuk havada sokakta kaldığı tespit edilen yaşlı bir vatandaş da İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından alınarak, korunaklı bir yere götürüldü. Yaşlı adam donmaktan son anda kurtarıldı.

