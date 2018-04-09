Taksim'de silah sesleri İzle

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Taksim Kazancı yokuşunda lüks bir minibüsten inen şahıs, uzu namlulu silahla otoparka ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Aynı otoparka bir ay önce düzenlenen saldırıda 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı. Edinilen bilgilere göre olay Taksim Kazancı yokuşunda meydana geldi. Lüks bir minibüsten inen şahıs, uzun namlulu silahla otoparka ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Aynı otoparka yönelik 1 ay önce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. (DCC-ÖFA

