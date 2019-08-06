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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Taksim’de sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi - İSTANBUL

Taksim’de sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi - İSTANBUL

- Köpeğin havuzda oynamasıTaksim’de sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi - Taksim Meydanı'nda, sıcak havadan bunalan "Paşa" isimli bir köpeğin meydanda bulunan süs havuzunda oynaması renkli görüntüler oluşturduİSTANBUL (AA) - Taksim'de sıcak havadan bunalan "Paşa" isimli bir köpeğin, meydanda bulunan süs havuzunda oynaması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.Taksim Meydanı'nda sıcaktan bunalan "Paşa" adlı bir köpek, süs havuzuna girerek oynadı.Meydandaki metalik 2 süs havuzunda oynayan köpeği gören vatandaşlar ve bazı turistler, fotoğraf ve video çekti. Kalabalığın ilgisi üzerine polis ekipleri gelerek, anonsla kalabalığın dağılması ve Paşa isimli köpeğin de sahibi tarafından havuzdan alınması yönünde uyarıda bulundu.Sahibi tarafından havuzdan çıkarılan köpek, Taksim Meydanı'nda renkli görüntülerin yaşanmasına sebep oldu.

Polis Köpek Kalaba Polis Ekipleri 

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