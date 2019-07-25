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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Taksim'de sıcaktan bunalan güvercine belediye işçisinden yardım eli

Taksim'de sıcaktan bunalan güvercine belediye işçisinden yardım eli

Güvercinlerden detay

Gezin Belediye İşçisi Hayvan 

-Güvercinin su içmesi

( İSTANBUL -ÖZEL)- Taksim Meydanı'nda görevli temizlik personeli, güvercine elleri ile su içirdi İSTANBUL

- Taksim Meydanı'nda belediyeye bağlı çevre temizlik personeli olan bir kişi sıcaktan bunalan güvercine yardım eli uzattı. Temizlik personelinin güvercine elleriyle su içirdiği anlar görenlerin içini ısıttı. Son günlerde sıcaklıkların yüksek olmasından dolayı bunalan hayvanlara vatandaşlardan yardım eli gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Taksim Meydanı'nda yaşandı. Belediyede görevli olan bir temizlik personeli havuz kenarında duran bir güvercinin rahatsızlandığını fark etti. Daha sonra güvercinin sıcak havadan dolayı bunaldığını ve su içmediğini anlayan görevli elleri ile güvercine su verdi. Temizlik personelinin yardımıyla havuzdan su içen güvercin gezintisine devam etti. Temizlik görevlisi ise işine devam etti.
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