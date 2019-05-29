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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim'de sakat rolü yaparak dilenen İranlı şahıs tepki topladı İzle

Taksim'de sakat rolü yaparak dilenen İranlı şahıs tepki topladı İzle

Engelli süsü vererek dilenen adam

Yaşlı Kadın İran Duygu Sömürüsü Harekete Geç Zabıta 

-Dilenen adamın gözaltına alınması
-Çöplerden kağıt toplayan yaşlı kadın
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim Meydanı’nda kendisine sakat süsü vererek dilenen İranlı şahıs görenlerin tepkisine neden oldu. İranlı şahıs zabıta ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taksim Meydanı’nda koluna sardığı bez parçasıyla kendisine sakat süsü vererek dilenen İran uyruklu adam görenlerin tepkilerine neden oldu. Bazı vatandaşlar tarafından sakat olmadığı anlaşılan adam, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Amirliği’ne şikayet edildi. İhbar üzerine şahsı takibe alan Beyoğlu Belediyesi sivil zabıta ekipleri, kolunu bez parçasıyla saran şahsın duygu sömürüsü yaparak dilendiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şahsı gözaltına aldı. Öte yandan yaşlı ve engelli bir kadının o dakikalarda çöplerden kağıt toplaması ise görenlerin yüreklerini dağladı. (ÖY-ÖFA
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