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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Taksim’de restoran ve lokanta esnafı kepenk kapattı

Taksim’de restoran ve lokanta esnafı kepenk kapattı

Kapalı dükkanlardan görüntü

Allah Kapalı Mekan Masa Sandalye 

-Vatandaşlardan görüntü
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-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Dün restoranlar ve yeme-içme yerleri için alınan karardan sonra Taksim esnafı bugün kepenk kapattı. Yeni tip korona virüsle (Kovid-!9) mücadele kapsamında dün İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile içkili ve içkisiz her türlü restoran, lokanta, pastane ve benzeri iş yerlerinde sadece paket servis ve gel-al şeklinde hizmet verileceği açıklandı. Taksim’de de genelge ile bazı esnaflar mekanlarındaki masa ve sandalyeleri kaldırırken çoğu esnaf kepenk kapattı. Yemek almak için gelmek isteyen vatandaşlar kapalı mekanları görünce geri döndü. Az sayıda iş yerinde hizmet verildiği görülürken müşteriler yemeklerini ayakta yemek durumunda kaldı. “Burada masa gören olmadığından kimse gelmiyor” Hükümetin esnafa yardım etmesi gerektiğini dile getiren Özcan Usta, “Dün akşam bir genelge yayınlandı. Genelgeye göre masa ve sandalye koymaya yasak geldi. Sadece al-götür olarak yaptılar. Onun için de kimse girmiyor. Böyle bekliyoruz. Dışarıya servis yapıyoruz. Burada masa gören olmadığından kimse gelmiyor. 3 kişi gelecekse 1 kişi geliyor. Bu esnaf ne yapsın. Bunu düşünmek lazım. Hükümetin açıkladığı paket güzel. 14 gün evden çıkmayayım diyor. Benim ayın 1’inde yatacak kredim var. Faturalarım var. Onları nasıl ödeyeceğim? Zaten peşin param olsa evimi peşin alırdım. Hükümetin buna bir çözüm bulması lazım“ diye konuştu.
“Devletimizin yanındayız” Zor bir sürecin olacağını ama atlatacağımızı ifade eden bir esnaf, “Şu an itibari ile dükkanımızı kapattık. Devletimizin almış olduğu tedbirler doğrultusunda biz de kendimize göre tedbir aldık. Kapatıyoruz. Devletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımız şu anda herkes evde kalsın dedi.
Biz de bu çağrıya uyduk. Biraz zor olacak, güç olacak ama inşallah bunları da atlatacağız. Bazı dükkanlar masa sandalyelerini kaldırıp çalışıyor. Ama toptan bir tedbir alsak daha güzel olurdu. Olması gereken oydu“ dedi.

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