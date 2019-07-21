Taksim’de psikolojisi bozuk turist ortalığı ayağa kaldırdı

-Şahısın emniyete götürülmesi



( İSTANBUL -ÖZEL)- Taksim’de Polis Özel Harekat Noktasının önünde çığlık atan turist gözaltına alındı İSTANBUL



- Taksim’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir turist ortalığı ayağa kaldırdı. Polis ekiplerince anında müdahale edilen şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay, dün öğlen saatlerinde Taksim Meydanı'nda bulunan Polis Özel Harekat noktasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rusya vatandaşı Nacakob Bnktopobny isimli şahıs, Taksim Meydanı'nda bulunan Polis Özel Harekat noktasına gelerek bir anda bağırmaya başladı.

Bunun üzerine meydanda bulunan polis ekipleri, anında müdahale ederek şahısı gözaltına aldı. Bir süre Polis Özel Harekat Noktasında bekletilen Rus vatandaşı, ekip aracının olay yerine gelmesinin ardından sorgulanmak üzere araca konularak emniyete götürüldü. Emniyetteki incelemelerde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Rusya vatandaşı Nacakob Bnktopobny isimli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

