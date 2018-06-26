Taksim’de polis aracına dolu önlemi

-Araç camlarının karton ile kapatılması

-detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da etkili olması beklenen dolu yağışı öncesi Taksim Meydanında görevli polis aracı dolu yağışından etkilenmemesi için aracın camları karton ile kapatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış açıklamasının ardından uzmanlardan gelen dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi. Geçen yıl ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar vermişti. Bu nedenle kent genelinde araç sahipleri araçların doludan zarar görmemesi için önlemlerini aldı. Beklenen dolu yağışı öncesi Taksim Meydanında görev yapan bir polis aracının yağış öncesi camlarının kartonlarla kapatıldı.

