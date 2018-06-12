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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Taksim’de özel harekat destekli narkotik operasyonu

Taksim’de özel harekat destekli narkotik operasyonu

Binalara girilmesi

Uyuşturucu Madde Kıraathane Narkotik Operasyonu Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri 

-Şahısların yatırılması
-Kapıların kırılması
-Arama yapılması
-Şahısların gözaltına alınması

( İSTANBUL )- Taksim’de narkotimleri fuhuş da yapılan apart binaya narkotik operasyonu düzenledi- Operasyonda daireler didik didik aranırken, 9 kişi gözaltına alındı İSTANBUL

- Taksim’de narkotimleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle fuhuş yapıldığı öğrenilen apart bir binaya narkotik operasyonu düzenledi.
Polislerinin koçbaşıyla kırdığı kapılar yıkılırken, daireler didik didik arandı. Operasyonda 4’ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Taksim ve çevresindeki apart binalarda fuhuş yapıldığı ve uyuşturucu madde depolandığı bilgisine ulaştı. Hazırlıklarının tamamlayan tim saat 17.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Konvoy halinde özel harekat polislerinin de desteğiyle yaklaşık 100 polis ile önceden belirlenen adreslere gelen tim baskın yaptı. Apart binaya giren tim, kapıları koçbaşlarıyla kırarak dairelere girdi. Çevredeki kıraathanelerde de aramalar yapıldı. Dairelerde fuhuş yaptığı tespit edilen çok sayıda şahıs yere yatırılırken bir süre de arama yapıldı. Aramalar sonucunda bulunan suç unsurlarına polis ekipleri tarafından el konulurken, 4’ü yabancı uyruklu kadın 9 kişi ise gözaltına alındı. Nefes kesen operasyon ise kameralara yansıdı.
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