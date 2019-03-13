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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim'de otelin 8'inci katından düştüler: 1 ölü 1 yaralı

Taksim'de otelin 8'inci katından düştüler: 1 ölü 1 yaralı

cenaze aracının görüntüsü

İlk Müdahale Hastane Cenaze Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

-otelden görüntü
-yaralının ambulansa alınması
-detaylar

( İSTANBUL - TOPLU) İSTANBUL

- Taksim Meydanı'nda 2 kişi bir otelin 8'inci katından zemin kata düştü. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın ağır yaralanırken erkek şahıs hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Olay, Taksim Meydanı'nda saat 18.30 sıralarında bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın ile bir erkek otelin 8'inci katından zemin kata düştü. Otel görevlilerin ihbarı üzere olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan yabancı uyruklu kadın ise ambulansla çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin oteldeki çalışmaları devam ediyor. Şahısların ise neden düştüğü heniz bilinmiyor.
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