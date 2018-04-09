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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim'de otele, pompalı tüfekle ateş açıldı - İSTANBUL Haberi

Taksim'de otele, pompalı tüfekle ateş açıldı - İSTANBUL Haberi

- Olay yerinden görüntülerTaksim'de otele, pompalı tüfekle ateş açıldı - Kimliği belirlenemeyen bir kişi, Taksimde bulunan bir otele pompalı tüfekle ateş açtıİSTANBUL (AA) - Taksim'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş ettiği otelde, ölen ya da yaralanan olmadı.Alınan bilgiye göre, Kazancı Yokuşu'ndaki bir otele kimliği belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle gelip ateş ettikten sonra tüfeği bırakıp kaçtı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Polisin ateş eden kişiyi yakalamaya yönelik çalışmaları ise devam ediyor.Daha önce aynı otelde silahlı çatışmanın yaşandığı ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Çatışma Silahlı Çatışma Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Irak 

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