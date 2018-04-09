Taksim'de otele, pompalı tüfekle ateş açıldı - İSTANBUL
- Olay yerinden görüntülerTaksim'de otele, pompalı tüfekle ateş açıldı - Kimliği belirlenemeyen bir kişi, Taksimde bulunan bir otele pompalı tüfekle ateş açtıİSTANBUL (AA) - Taksim'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş ettiği otelde, ölen ya da yaralanan olmadı.Alınan bilgiye göre, Kazancı Yokuşu'ndaki bir otele kimliği belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle gelip ateş ettikten sonra tüfeği bırakıp kaçtı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Polisin ateş eden kişiyi yakalamaya yönelik çalışmaları ise devam ediyor.Daha önce aynı otelde silahlı çatışmanın yaşandığı ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.