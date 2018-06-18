Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim’de otelden atılan paralar izdihama neden oldu

Taksim’de otelden atılan paralar izdihama neden oldu

Otelden para atılması

Polis Kamera Kalaba Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-İzdiham görüntüleri

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Beyoğlu, Taksim’de bir otelin üst katlarından para atıldığı gören vatandaşlar, bir anda izdihama neden oldu. Taksim’de akşam saatlerinde kimliği henüz bilinmeyen bir vatandaş, Çin parası olan Renminbi’yi otelin üst katlarından aşağıya atmaya başladı.
Olayı gören vatandaşlar, bir anda toplandı. Cadde üzerinde yere düşen paraları toplamak isteyen vatandaşlar izdihama neden olurken, caddede trafik oluşması nedeniyle polis ekipleri geldi. Ekipler, paranın atıldığı kata çıkarak olaya müdahalede bulundu çevrede toplanan kalabalığın dağılmasını sağladı. Parayı kimin neden attığı bilinmezken yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı