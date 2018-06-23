Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Taksim’de Malezyalı doktorlardan vatandaşlara ilginç masaj İzle

Taksim’de Malezyalı doktorlardan vatandaşlara ilginç masaj İzle

Doktorun masaj uygulaması

Masaj Kışla 

-Vatandaşın karşılık vermesi
-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Vatandaş Malezyalı doktora Türk usulü masajla karşılık verdi İSTANBUL

- Taksim Meydanı’nda Malezyalı bir doktor ve yardımcısı, vatandaşlara ilginç bir masaj tekniği uyguladı. İlginç masaj tekniğine memnun kalan vatandaşlar da doktora Türk usulü masajla karşılık vermesi renkli görüntülere sahne oldu. Beyoğlu’nda Malezya uyruklu doktor Chris Leang Melon (42), kendine özgü masaj tekniğini uygulamak için Taksim Meydanı’nda geldi. Burada şaşkın bakışlar arasında vatandaşlara masaj uygulayan doktor ve yardımcısı dikkat çekti. Sıraya giren vatandaşlara tek tek masaj uygulayan doktor ardından Ali Can Dere’ye de masaj uyguladı. Masajdan memnun kalan Dere, doktora karşılık vererek Türk usulü masaj uygulaması renkli görüntülere sahne oldu. Doktor Chris Leang Melon, “Bu benim mesleğim, 7 yaşımdan beri bunu yapıyorum. Masaj tekniği aileden gelen bir şey, ben profesyonelim. İstanbul’u seviyorum, birçok ülkede bu masajı uyguladım” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Teröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik OperasyonTeröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik Operasyon
Bavuldan Erkek Cesedi ÇıktıBavuldan Erkek Cesedi Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı