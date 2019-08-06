Taksim’de Kızılderili sanatçılara yoğun ilgi

-grubu cep telefonlarına kaydeden turistler

-alkış tutan çocuklar



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayanTaksim Meydanı, bu sefer Kızılderili sanatçıları ağırladı. Kızılderili sanatçılara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar gösteri anlarını cep telefonlarıyla kaydetmeyi de ihmal etmedi. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğradığı İstanbul’un önemli simgelerinden Beyoğlu Taksim Meydanı, bu sefer Kızılderili sanatçıları ağırladı. Meydanda üzerlerinde Kızılderili kıyafetiyle müzik çalan gruba yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Çaldıkları şarkılarla vatandaşları eğlendiren grup izleyenler tarafından alkış aldı. Bazı turistler ise üzerlerinde Kızılderili kıyafeti olan müzik grubuyla hatıra fotoğrafı çekildi. Bazıları ise müzik çalan grubu cep telefonlarına kaydetti.

(MT- ÖY- HK-

