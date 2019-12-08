Taksim’de kız çocuklarına taciz iddiası Haberi

-Şüpheliden görüntü

-Çocukların olayı anlatması

-Polislerden detaylar

-Detaylar



( İSTANBUL - ÖZEL)- Kız çocuklarına tacizde bulunan Pakistanlı, polisler tarafından yakalandı İSTANBUL



- Taksim Meydanında Suriyeli kız çocuklarına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu bir kişi, kızların abilerinin şikayeti sonucu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Gezi Parkında yaşandı. İddiaya göre, Pakistan uyruklu bir Shobraiz Shavkauthussain isimli bir kişi, Taksim Meydanında bulunan Suriyeli kız çocuklarının peşine düşerek takip etmeye başladı.

Uzun süre takip eden şahıs, bir süre sonra kuytu bir yerde kız çocuklarına sözlü tacizde bulunarak yanına çağırdı. Küçük kızlar korkarak, olay yerinden uzaklaşıp durumu abilerine anlattı. Bunun üzerine çocuklar, Taksim’deki güvenlik noktasına koşarak güven timlerinden yardım istedi. Ekipler Pakistan uyruklu genci yakalayıp gözaltına alındı Yaşları küçük kızların ve kardeşlerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, şahsın üzerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şahsın bulunduğu yeri belirleyen polisler, kızlar tacizde bulunan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Güven timleri ve Asayiş Ekipleri şahsı ve çocukları güvenlik kulübesinde beklettikten sonra, ayrı ayrı ekiplerle ifadelerini alınmak üzere Taksim Polis Merkezine götürdü. “Kızlara bir yere saldık, takip etti bizde güvenlik abilere söyledik” Şahsın hareketler yaptığını söyleyerek olayı anlatan kız çocuklarını abileri, “Bizden çakmak istedi, bizde yok dedik. Sonra biz oturuyorduk kızlara gel gel diyordu. Biz sonra kızları bir yere saldık, daha takip etti, bizde hemen güvenlik abilere söyledik” dedi.

Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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