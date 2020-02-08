Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Taksim’de kar manzaraları

Taksim’de kar manzaraları

Taksimden kar görüntüsü

Yabancı Turist Kar Manzaraları Kar Yağışı 

-Vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışında Taksim Meydanında bulunan vatandaşlar fotoğraf çekmek için cep telefonlarına sarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün içerisinde de zaman zaman etkisini gösterdi. Kentin yüksek bölgeleri beyaza bürünürken, kent merkezinde bazı noktalarda ise kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanında etkili oldu. Yağış sırasında vatandaşlar cep telefonlarını eline alarak kar yağışını kaydederek fotoğraf çekindi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Yurttan Kış ManzaralarıYurttan Kış Manzaraları
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı