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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Taksim’de kadın ve erkeklerin olduğu kavga kamerada Haberi

Taksim’de kadın ve erkeklerin olduğu kavga kamerada Haberi

Kavga anı

Kamera Cep Telefonu 

-Şişeyi yerde parçalaması
-Güçlükle zapt edilmesi
-Yaşananlar

( İSTANBUL - ÖZEL)- İki grup arasında çıkan kavgada şahıs cam şişeyi yerde parçaladı İSTANBUL

- Taksim’de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kadınların da dahil olduğu kavgada taraflardan bir şahıs, elindeki cam şişeyi yerde kırarak parçasıyla etraftakileri yaralamaya çalıştı. Şahısın güçlükle zapt edildiği o kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Beyoğlu Taksim Mis Sokak üzerinde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinden meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü kavga başladı.
Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi. Vatandaşların arayarak girmesiyle taraflar ayrıldı. Elindeki şişeyi kırıp cam parçasıyla saldırdı Ancak taraflardan biri olan şahıs, öfkeden deliye dönünce elindeki cam şişeyi yere vurarak kırdı. Yerden eline cam parçası alan şahıs, etrafına sallamaya başladı.
Yanındakilerinin müdahalesiyle güçlükle zapt edilen şahıs, ardından uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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