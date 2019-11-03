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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Taksim'de kadın dilenciler suçüstü yakalandı

Taksim'de kadın dilenciler suçüstü yakalandı

Dilenci kadınların dilenmesi

Para Cezası Akalan Duygu Sömürüsü Zabıta Muhalefet 

-Zabıta tarafından yakalanma esnası
-Cezai işlem uygulanması
-Üzerinden çıkan paralar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kadınlara 153 TL para cezası kesildi- Dilenci kadınlar kendini ‘Ekmek parası için’ diye savundu İSTANBUL

- Boş akbil doldurma bahanesiyle Taksim civarında vatandaşlardan para isteyen kadınlar, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kadınlar, kendini ‘ekmek parası için’ diye savunurken,kabahatler kanununa muhalefetten 153 TL cezai işlem uygulandı. Taksim civarında iki kadın, boş akbil doldurma bahanesiyle vatandaşlardan para dilendi. Duygu sömürüsüyle vatandaşları kandıran kadınlar, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Basın mensubunun,‘Neden vatandaşlara duygu sömürüsü yapıyorsun’ sorusuna ise dilenci kadınlardan birisi ‘Ne sömürüsü yapacağım, mağdur durumdayım. Ekmek parası için’ diye cevap verdi. Daha sonrasında ekipler tutanak tutularak üzerinden çıkan 75 Liraya el konuldu. Ardından ise kabahatler kanununa göre 153 TL cezai işlem uygulandı. (TA- MB-ZA-
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