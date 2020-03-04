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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim'de İETT otobüsünde korkutan yangın

Taksim'de İETT otobüsünde korkutan yangın

Otobüsten görüntü

Temizlik İşçisi Yangın Tüpü 

-Motor kısmından çıkan dumanlar
-İtfaiyenin müdahalesi
-Temizlik işçisi röp.
-Vatandaş röp.
-Detay

( İSTANBUL )- Otobüsten koku geldiği fark eden temizlik işçisi, şoförü uyardı İSTANBUL

- Taksim'de İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüsten gelen koku üzerine şoförü uyarak Beyoğlu Belediyesi temizlik işçisi, yangının büyümesini engelledi. Edinilen bilgilere göre, olay Taksim Gümüşsuyu'nda sabah 09.30 sıralarında yaşandı. İETT otobüsünün arka kısmında hafif bir duman ve koku geldiğini fark eden Beyoğlu Belediyesi temizlik işçisi, şoförü uyardı. Aşağı inen şoför aracın motor kısmını açtığında birden alevler yükseldi. Şoför alevlere yangın tüpüyle müdahale ederken, itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Olayı fark ederek şoförü uyaran Beyoğlu Belediyesi temizlik işçisi Hamza Karabağ, "Kokuyu fark ettim. Şoförü uyardım. Motor tarafını açtı alevler yükselmeye başladı.
Şoför arkadaş yangın tüpüyle müdahale etti. Otobüste 10-15 yolcu vardı" ifadelerini kullandı. Otobüste bulunan yolculardan biri ise yaşananları anlatarak, "Aracın arka tarafından bir koku hissettik. Şoför aşağı indi kapağı açtı alev çıktığını gördü. Yangın söndürücü ile müdahale edildi" şeklinde konuştu.

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