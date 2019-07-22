Taksim’de İBB zabıtasından seyyar satıcılara sert müdahale İzle

-Arbededen görüntü

-Yerde bulunan boş bardaklardan görüntü



( İSTANBUL -ÖZEL)- İzinsiz satış yapan kişiler ile zabıtalar arasında kısa süreli polemik yaşandı İSTANBUL



- İstanbul’un Taksim Meydanı'nda İBB’ye bağlı motorlu zabıta ekipleri izinsiz çay ve kahve satışı yapan seyyar satıcılara baskın gerçekleştirdi. Zabıtanın müdahalesiyle gerginlik meydandan gerginlik yaşanırken vatandaşlar yaşanan arbedeyi film izler gibi izledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta görevlileri dün akşam saatlerinde Taksim Meydanı’nda çay ve kahve satışı yapan seyyar satıcılara baskın gerçekleştirdi. Ekiplerin sert müdahalesi üzerine gerginlik yaşandı. Zabıta ekiplerinin kendilerine yapmış oldukları müdahaleye direnen kişiler eşyalarını vermek istemediler. Zabıtanın müdahalesi sırasında yaşanan çıkan arbedeyi vatandaşlar film gibi izledi.

