Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim’de İBB zabıtasından seyyar satıcılara sert müdahale İzle

Taksim’de İBB zabıtasından seyyar satıcılara sert müdahale İzle

Zabıtanın müdahalesinden detay görüntü

Arbede Film Gibi Zabıta Seyyar Satıcılar 

-Arbededen görüntü
-Yerde bulunan boş bardaklardan görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL)- İzinsiz satış yapan kişiler ile zabıtalar arasında kısa süreli polemik yaşandı İSTANBUL

- İstanbul’un Taksim Meydanı'nda İBB’ye bağlı motorlu zabıta ekipleri izinsiz çay ve kahve satışı yapan seyyar satıcılara baskın gerçekleştirdi. Zabıtanın müdahalesiyle gerginlik meydandan gerginlik yaşanırken vatandaşlar yaşanan arbedeyi film izler gibi izledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta görevlileri dün akşam saatlerinde Taksim Meydanı’nda çay ve kahve satışı yapan seyyar satıcılara baskın gerçekleştirdi. Ekiplerin sert müdahalesi üzerine gerginlik yaşandı. Zabıta ekiplerinin kendilerine yapmış oldukları müdahaleye direnen kişiler eşyalarını vermek istemediler. Zabıtanın müdahalesi sırasında yaşanan çıkan arbedeyi vatandaşlar film gibi izledi.
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Hamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok DahaHamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok Daha
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!
Aydos Ormanında Vahşi Kadın CinayetiAydos Ormanında Vahşi Kadın Cinayeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı