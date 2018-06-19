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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Taksim’de güpegündüz gasp dehşeti kamerada

Taksim’de güpegündüz gasp dehşeti kamerada

Gaspçı ve evsizin anıt önünde konuşması

Polis Hastane Kamera Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Gaspçının vatandaşı darp etmesi ve kaçması
-Ambulansın gelmesi
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Beyoğlu Taksim’de sokakta yaşayan bir vatandaş güpegündüz gasp edildi, o anlar ise kameralara yansıdı. Taksim Meydanı’nda akıllara durgunluk veren olay geçtiğimiz günlerde kameralara yansıdı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi sokakta yaşadığı öğrenilen bir vatandaşla önce Taksim anıtı önünde bir süre konuştu.
Hararetli geçen konuşmanın ardından evsiz vatandaş Taksim Meydanı’ndan metroya giriş yapılan merdivenlerden inmeye başladı.
Evsiz vatandaşın arkasından merdivenlerden inen kimliği belirsiz kişi burada evsiz vatandaşın çantasından parasını gasp etmeye çalıştı. Karşı koymaya çalışırken yere düşen evsiz vatandaşı hırpalayan gaspçı çantayı tamamen almak için yerde yatan adamı birkaç defa yere çarptı. O esnada çantadaki kağıt ve bozuk paralar yere saçıldı. Dökülen paraları alan gaspçı olay yerinden uzaklaşmak için hızla merdivenlerden yukarı çıktı. Polis, gaspçıyı kovaladı Gaspçı tekrar Taksim Meydan’a çıktığı sırada gasp olayını fark eden sivil bir polis tarafından durdurulmak istendi. Ancak polisin müdahalesinden kaçan gaspçı ara sokaklara doğru hızla koşarak uzaklaştı. Sivil polis ekipleri ve polis araçları gaspçıyı ara sokaklarda kovaladı. Olayın ardından yaralanan evsiz vatandaş için olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri geldi. Bir süre metro merdivenlerinde tedavi edilen vatandaş daha sonra ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Emniyetin gasp olayıyla ilgili çalışması devam ediyor. Evsiz vatandaşın polise verdiği ifadede 120 lirasının ve bir miktar bozuk parasının gasp edildiği öğrenildi. (SA-MD- ÖY-
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