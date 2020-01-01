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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim’de güneş ve dolu sürpriz

Taksim’de güneş ve dolu sürpriz

Anıt ve kara bulutlar

Akalan Dolu Yağışı Güneşli Hava Güneşli Yeni Yıl 

-Güneşle birlikte dolu yağışının başlaması
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Taksim'de dolu sürprizi İSTANBUL

- Taksim’e yeni yılın ilk gününde dolu yağdı. Bir anda başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar güneşli havayı ve dolu yağışını bir arada yaşadı. Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar bugün ilginç bir manzarayla karşılaştı. Yeni yılın ilk gününde saat 16.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda dolu yağışı kendini gösterdi. Aniden başlayan yağış vatandaşları hazırlıksız yakalarken meydanda bulunanlar, hem güneşli havayı hem de dolu yağışını birlikte yaşadı. Yağıştan etkilenmemek isteyen kimi vatandaşlar şemsiyelerini açtı, kimileriyse bir aradaki güneş ve dolu yağışının tadını çıkardı.
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