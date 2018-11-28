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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim’de gece başlayan yağmur sabah saatlerinde etkili oluyor Video

Taksim’de gece başlayan yağmur sabah saatlerinde etkili oluyor Video

Taksim Meydanından görüntü

Akalan Yağan 

-Heykelden görüntü
-Su birikintisinden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur Taksim’de etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar vatandaşlar duraklara sığınırken, yağmur nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu. İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı’nda yağan yağmurdan vatandaşlar şemsiye ile korundu. Bazı vatandaşlar bina kenarlarında beklerken, yağmur nedeniyle yol kenarlarında su birikintilerinin oluştuğu görüldü.

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