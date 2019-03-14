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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Taksim’de Filistinli küçük çocuğu köpek ısırdı

Taksim’de Filistinli küçük çocuğu köpek ısırdı

Köpekten görüntü

Yarış Köpek Kamera Bulduk 

-Çocuğun görüntüsü
-Köpeğin ısırdığı yerden görüntü
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim Meydanı’nda toplanan köpeklerden biri meydanda dolaşan Filistinli bir ailenin çocuğunu ısırdı. Köpeğin küçük çocuğu bacağının 2 yerinden ısırdığı öğrenilirken aile, çocuklarını tedavi ettirmek için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Beyoğlu’nda bulunan bir kasabın verdiği kemikle İstiklal Caddesi’nde dolaşan köpeği gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar köpeği şaşkın gözlerle izlerken Taksim Meydanı’nda bulunan köpekler de buldukları bir torbayı birbirinden almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşlar köpeklerin o anlarını dikkatle izlerken köpeklerin saldırgan halleri de kameralara yansıdı. Kısa süre sonra köpeklerden biri Filistinli bir ailenin küçük oğlunu ısırdı. Saldırgan köpeğin küçük çocuğu bacağının 2 yerinden ısırdığı öğrenilirken aile çocuklarını Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Filistinli ailenin yaşadığı olayı anlatan bir turist, “Adamın oğlu köpeğe ekmek verirken köpek ısırmış. Adam oğlunu köpekten korumak isterken kadının biri ona kızmış” dedi.
Köpeğin oğlunu ısırdığını belirten ve köpeğe tepki göstermesine kızan kadınla ilgili konuşan baba, “Köpek oğlumu sağ bacağının iki tarafından ısırdı. Bana niye kızıyorsunuz. Ben çocuğunu kurtarmaya çalıştım. Benim tarafımda olmanız gerekirken siz köpeği savunuyorsunuz” diye konuştu.
(Hk-
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