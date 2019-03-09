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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Taksim'de eylemcilerden, ezana saygısızlık Haberi

Taksim'de eylemcilerden, ezana saygısızlık Haberi

Eylemcilerin görüntüsü

Sosyal Medya Protesto 

-Islık çalmaları

( İSTANBUL )-Kadın eylemcilerin ıslıklı protestolarına ezan sırasında da devam ettiği görüntüler tepki çekti İSTANBUL

- İstiklal Caddesi'nde dün akşam Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılan bir grup kadının, ıslıklı protestosu ezan esnasında da devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ezana saygısızlık olarak görüldü ve büyük tepki topladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın grupları, yürüyüş düzenledi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında İstiklal Caddesi'nde yürüyen eylemciler ıslıklı protestolarına ezan sırasında da devam etti. Eylemcilerin ezan esnasında susmamaları saygısızlık olarak yorumlanırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.
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