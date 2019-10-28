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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim’de eski kıyafetlerini giyip dilencilik yapan kadın, kamerayı görünce şoke oldu

Taksim’de eski kıyafetlerini giyip dilencilik yapan kadın, kamerayı görünce şoke oldu

Arşiv: Önceki iki olayına ilişkin arşiv görüntüsü

Para Cezası Yürüyen Merdiven Akalan Kamera 

-Dilenci kadının hazırlanması
-Dilenci kadının kamerayı fark ederek kaçması
-Metrodan görüntü
-Genel detaylar
--ARŞİV-

( İSTANBUL -ÖZEL)- Defalarca yakalanmasına rağmen dilenmeye devam etti, kamerayı görünce koşarak uzaklaştı İSTANBUL

- Taksim’de, daha önce 2 kez yakalanarak hakkında işlem yapılan dilenci kadın, dilenmek için hazırlanırken kameralara yakalandı. Kameraya kaydedildiğini gören dilenci koşarak uzaklaştı. Olay, dün sabah saatlerinde Beyoğlu'nda meydana geldi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevrelerinde dilencilik yaptığı ve bu sebeple daha önce hakkında 2 kez işlem yapıldığı öğrenilen Ayşe Y. isimli kadın, Taksim Metro İstasyonunun alt geçit girişinde üzerindeki kıyafetleri değiştirirken bir kere daha görüntülendi. Metro istasyonunun girişinde bulunan yürüyen merdivenin başında, inandırıcı olmak için üzerindeki kıyafetleri eskisiyle değiştirdiği görülen kadın, kendisini kayda alan kamerayı fark etti. Bunun üzerine ne yapacağını şaşıran kadın, merdivenlerden telaşla inerek izini kaybettirmeye çalıştı. O anlar saniye saniye kaydedildi.Daha önce iki kez yakalandı, dilenmeye devam etti Ayşe Y. isimli kadın 27 Şubat tarihinde Taksim Meydanında bulunan anıtın önünde çevredeki vatandaşlar aldırış etmeden kıyafetlerini değiştirdikten sonra dilenmeye başlamış, durumu fark eden ekiplerce kendisine idari para cezası kesilmişti. Aynı kadın 11 Ekim’de tekrar sahneye çıkmış, İstiklal Caddesinde dilenirken ekiplerce gözaltına alındıktan sonra kendisine kabahatler kanunu uyarınca para cezası kesilmişti.
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