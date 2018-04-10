Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Taksim'de duygulandıran görüntü

Taksim'de duygulandıran görüntü

Çocukla köpeğin oynaması

Köpek Sokak Köpekleri Hayırseverler 

-Uyuması
-Vatandaşlardan görüntü
-Röportaj
-Genel detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kimsesiz gencin köpekle aynı bankta uyuması görenleri duygulandırdı İSTANBUL

- Çocukluğunu yurtlarda geçirdikten sonra Taksim sokaklarında kalmaya başlayan 18 yaşındaki gencin köpeklerle aynı bankta uyuduğu görüntüler görenlerin yüreklerini burktu. Babasını küçük yaşta kaybettiğini annesinin ise başka biri ile evli olduğunu anlatan genç, “Köpekler en iyi dosttur onlarla uyur onlarla oynarım” dedi.
Amasya'da kaldığı yurttan 18 yaşını doldurduktan sonra ayrılarak İstanbul'a gelen Bircan Caba'nın, Beyoğlu Taksim Meydanında köpeklerle uyuduğu görüntüler yürek burktu. Babasını küçük yaşta kaybeden ve annesi başka biri ile evli olan Caba, , kendi gibi evsiz olan sokak köpekleri ile de arkadaş oldu. Köpeklerle birlikte uyuyup, hayırseverlerin verdiği yemekleri yiyen Caba'nın köpeklerle oyun oynaması vatandaşların ilgi odağı olurken, soğuklara aldırış etmeden bankların üstünde köpekle sarılıp uyuması da görenlerin yüreklerini burktu. “İçki, tiner kullanmam, köpekler en iyi dosttur” Yurtta büyüdüğünü ve 18 yaşından sonra yurttan ayrıldığını anlatan Caba, “Amasya'dan geldim. Sokakta büyüyorum, Köpeklerle birlikte yatıyorum, köpeklerle birlikte yemek yiyorum. Hiç kimse ile uğraşmam, hiç kimse ile derdimi paylaşmam. İnsanlar para verir onları alırım. Yemek yerim. İçki, tiner kullanmam. Köpekler en iyi dosttur. Köpekleri herkes sever. Yurttan çıktıktan sonra buraya geldim. Burada büyüdüm. Baba ölü, anne başkası ile evli olduğundan dolayı sıkıntı” diye konuştu.
(SA-ZA- ÖY-
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı