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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Taksim’de dağcıları andıran temizlik işçilerinin metrelerce yüksekte cam silmesi kamerada

Taksim’de dağcıları andıran temizlik işçilerinin metrelerce yüksekte cam silmesi kamerada

Temizlik yapan işçiler

Sekte Kamera Uluslararası Muhalefet 

-Aldıkları önlemler
-Vatandaşların bakması
-Röportaj
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) - (Özel)- Taksim’de bir otelin camının temizleyen işçiler yürekleri ağza getirdi İSTANBUL

- Taksim’de metrelerce yükseklikteki bir otelin camlarını ve duvarlarını temizleyen işçilerin dağcıları anımsatan görüntüleri şaşkına çevirdi. Gerekli önlemleri almalarına rağmen vatandaşların yüreklerini ağza getiren işçiler kameralara yansıdı. Beyoğlu Taksim Meydanı’nda metrelerce yükseklikteki bir otelin camlarını ve duvarlarını temizleyen işçiler ölümle dans etti. Vatandaşların dikkatini çeken işçilerin zorlu temizliği kameralara yansırken, gerekli güvenlik önlemlerini alan işçiler yürekleri ağza getirdi. Dakikalarca temizlik yapan işçiler ardından yere inerek bir süre tekrardan temizliğe devam etti. Vatandaşlar ise cama tırmanan temizlik işçilerini şaşkın gözlerle izledi .Dağcı gibi cama tırmanarak cam silen temizlik işçilerinin o anları ise kameralara yansıdı. “Ağırlıktan dolayın ipin kopma şansı yüzde 0 diyebiliriz.” Temizlik işçilerinden Engin Sevim, “İnsanların daha önce görmediği ve alışık olmadığı bir sektörde çalışıyoruz. İşimiz kolay değil, yüksek dikkat gerektiren bir şey yapıyoruz. İnsanların da ilgisini çekiyor, her geçen kafasını çevirip bize bakıyor, ilginç bir iş yapıyoruz. İlk başta yükseklik korkusu biraz tedirgin ediyor ancak zamanla bu yitiriliyor. Bizi daha çok rüzgar muhalefeti etkiliyor, zor durumda kalabiliyoruz. Kullandığımız malzemelerin hepsi standartlı ve uluslararası belgeleri olan malzemelerdir. Çift iple çalışıyoruz, her bini 2 bin 500 kilogram taşıyor. Ağırlıktan dolayın ipin kopma şansı yüzde 0 diyebiliriz. Kopabilme ihtimaline karşın da ipi koruyucu malzemeleri kullanıyoruz. Bu işi yapmak için eğitim almak gerekiyor. Ben 4 senedir bu işi yapıyorum. Gerekli belgeleri aldıktan sonra bu iş yapılabiliyor” dedi.
(DCC-
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