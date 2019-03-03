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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Taksim’de çocuklarıyla zurna çalan adamdan ilginç savunma: “Çocuk baba mesleğini öğreniyor” İzle

Taksim’de çocuklarıyla zurna çalan adamdan ilginç savunma: “Çocuk baba mesleğini öğreniyor” İzle

Baba ve çocukları

Diyalog Zabıta Irak 

-Konuşmalar
-Araca alınmaları

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim Meydanı’nda 2 çocuğuyla zurna çalan adama zabıta ekipleri müdahale etti. Zurna çalan babanın, “Baba mesleğimiz, çocuk da baba mesleğini öğreniyor” diyerek kendini savunması pes dedirtirken zabıta ekipleri, “çocuklarını alır yurda veririm” diyerek adamı ve çocuklarını ekip aracına aldı. Taksim Meydanı’nda bir adam yanında 2 çocuğuyla beraber zurna çaldı. Babanın zurna çaldığı çocuklarının da yanında olduğu o anlarda çevredeki vatandaşlar da aileyi izledi. Kısa süre sonra Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri gelerek baba ve çocuklarını ekip aracına almak istedi. O anlarda ise baba ve zabıta ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Zurna çalan ve vatandaşların önüne bıraktığı paraları toplayan baba bir yandan da, “Baba mesleğimiz, çocuk da baba mesleğini öğreniyor” diyerek oturduğu yerden kalmak istemedi. Ekipler babaya “Çocuklarını alır yurda veririm” dedi.
Sonrasında zabıta ekipleri baba ve çocuklarını alarak ekip aracına bindirdi. Boynunda davul asılı olan minik çocuğun ise meraklı gözlerle babası ve zabıta ekiplerini izlemesi dikkat çekti. (HK- ÖY-YM-
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