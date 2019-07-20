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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Taksim’de bir kadının yardım çığlıkları kameralara yansıdı

Taksim’de bir kadının yardım çığlıkları kameralara yansıdı

Kadının yardım çığlıkları atması

Polis Bild Kamera Polis Ekipleri 

-Polisin olay yerine gelmesi

( İSTANBUL ) Taksim’de bir kadının yardım çığlıkları kamerada İSTANBUL

- Taksim’de bir otelin balkonuna çıkarak yardım çığlıkları atan Kuveytli kadının görüntüsü kameralara saniye saniye yansıdı. Kocası tarafından şiddet gördüğü iddia edilen kadının, eşinden şikayetçi olmadığı belirtildi. Olay, Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde bulunan bir otelde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye’ye tatil için geldiği öğrenilen Kuveyt uyruklu bir kadın, kaldığı odanın balkonuna çıkarak yardım çığlıkları atmaya başladı.
Kadının panik halinde odaya girip çıktığını ve “Polisi arayın" diyerek yardım çığlıkları attığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vakit kaybetmeden kadının bulunduğu odaya gitti. Otelin dördüncü katında bulunan odaya giden polis, yardım çığlıkları atan kadını odada tek başına beklerken gördü. Otelde bulunan tercüman yardımıyla Kuveyt vatandaşı kadınla konuşan polis, kadının kocası tarafından darp edildiğini öğrendi. Eşini darp ettiği iddia edilen kocanın ise olay yerinden kaçtığı belirlendi. Kocası tarafından şiddet gördüğü ileri sürülen Kuveyt vatandaşı kadının eşinden şikayetçi olmadığı belirtilirken, polis de olay yerinden ayrıldı.
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