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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim’de bir binadan kopan parça yoldan geçen turistin üzerine düştü

Taksim’de bir binadan kopan parça yoldan geçen turistin üzerine düştü

Yaralı turistin yerde oturması

Güven Timleri Sağlık Ekibi Nadan 

-Güven timlerinin olay yerine gelmesi
-Genel detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim’de bir binadan kopan parça yoldan geçen turistin omuzuna düştü. Olay, Beyoğlu Taksim Meydanında Pazar günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Taksim Meydanında dolaşan bir Arap turist meydanın yanında bulunan bir otelin yanından geçtiği esnada otelin ikinci katının balkonundan kopan bir parçanın omuzuna isabet etmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Durumu gören vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen güven timleri tercüman yardımıyla turiste sağlık ekibi talebi olup olmadığını ve otelden şikayetçi olup olmayacağını sordu. Sağlık ekibi talebinde bulunmayan yaralı turist, otelden şikayetçi olmayacağını belirtti.
Bunun üzerine güven timleri olay yerinden ayrıldı. Yaşadığı olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan turist, bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte oradan ayrıldı.
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