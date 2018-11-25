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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Taksim'de atlı polisler göreve başladı - İSTANBUL

Taksim'de atlı polisler göreve başladı - İSTANBUL

- Atlı polislerden görüntülerTaksim'de atlı polisler göreve başladı - Sultanahmet’ten sonra Taksim Meydanı'nda da atlı polisler, görev yapmaya başladıİSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, Taksim Meydanı'nda göreve başladı.
İstanbul 'da trafiğe kapalı turistik alanlar ve özellikle maçlarda stat çevrelerinde görevlendirilmek amacıyla geçtiğimiz haftalarda Sultanahmet Meydanı'nda görev yapmaya başlayan atlı polis uygulaması, Taksim Meydanı'nda da hayata geçirildi.Emniyet bünyesindeki atlı birlikte görev yapan dört polis, atlarıyla Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda görev yaptı. Etrafta dolaşan atlı polisler, Taksim ve civarına ayrı bir renk kattı.Meydanda, atlı polisleri gören yerli ve yabancı turistler, bol bol fotoğraf çektirdi.Bugün başlayan ve önümüzdeki günlerde belli bir program dahilinde devam edeceği belirtilen uygulama vatandaşlar tarafından da ilgi gördü.

Polis Yabancı Turist Atlı Polis 

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