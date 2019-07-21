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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Taksim’de aracı men edilen taksici isyan etti

Taksim’de aracı men edilen taksici isyan etti

Uygulama

Para Cezası Park Ücreti Trafik Polisi Otopark Ücreti Irak 

-Trafikten men edilen araçlar
-Röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL)- Turizm ve trafik polisi tarafından taksicilere yönelik uygulama gerçekleştirildi- Para cezası kesilen bazı taksicilerin araçları trafikten men edildi İSTANBUL

- Taksim’de turizm ve trafik polisi tarafından taksicilere yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Belgeleri eksik olan sürücülere ilgili maddelerden idari para cezası kesilirken, bazılarının araçları ise trafikten men edildi. Duruma isyan eden taksici, “Zaten iş yok, memur arkadaşlarda bizi rahat bırakmıyor” dedi.
İstanbul Turizm Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu Taksim’de taksicilere yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Tak-ı Zafer Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, taksileri durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol etti. Yapılan kontrollerde belgesi eksik olan çok sayıda taksiciye ilgili maddelerden idari para cezası kesildi. Uygulamaya devam eden polis bazı taksi sürücülerinin araçlarını, yolcu taşımak için belediyeden alınması gereken belgenin eksik olması nedeniyle trafikten men etti. Men edilen araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. “Zaten iş yok, memur arkadaşlarda bizi rahat bırakmıyor” Aracı çekilen taksici Rafet Mutlu, “Evrağımız olmadığından dolayı aracımız bağlandı. Belediyeden alınması gereken bazı belgeler var onlara da 500-600 lira lazım. Zaten iş yok, memur arkadaşlarda bizi rahat bırakmıyor. Hırsızlık yapmıyoruz, alın teriyle çalışıyoruz. Yeni kanuna geldi işte ona göre yapacağız. Bin 2 lira ceza kesildim, aracın çekilmesi ve otopark ücretiyle birlikte bin 500 lirayı bulacak. Bunu ödemem için 2 ay çalışmam lazım" dedi.

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