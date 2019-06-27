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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Taksim'de ağaçta mahsur kalan kedi itfaiyeye zor anlar yaşattı

Taksim'de ağaçta mahsur kalan kedi itfaiyeye zor anlar yaşattı

Kedinin ağaçta mahsur kalması

Bild Gezin 

-Kedi kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar
-Genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Gezi Parkı'nda itfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber oldu İSTANBUL

- Gezi Parkı’nda ağaçta mahsur kalan kedi itfaiyeye zor anlar yaşattı. Yarım saat süren kedi kurtarma çalışması tüm müdahalelere rağmen sonuçsuz kaldı. Olay, geçtiğimiz pazar Taksim Gezi Parkı’nda meydana geldi. Parkta yürüyen vatandaşlar, metrelerce yükseklikteki bir ağaçta mahsur kalan kediyi görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için merdiven aracıyla ağacın yanına yaklaştı. Uzun süre ağaçta kaldığı öğrenilen ve ürktüğü görülen kedi itfaiye erlerinin kendisine yaklaşmasına izin vermedi. İtfaiye erleri kediye yaklaşmaya çalışınca, kedi korktu ve ağacın bir dalından başka bir dalına atlayarak kendini korumaya çalıştı. Kedinin ağacın dalları arasında gezindiği o anlar parkta bulunan vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi. Yaklaşık yarım saat süren kedi kurtarma çalışmasından, itfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen, sonuç alınamadı. Bulunduğu yerden indirilemeyen kedi ağaçta gezmeye devam ederken itfaiye ekipleri ise olay yerinden ayrıldı.
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