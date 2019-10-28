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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Haberi

Taksim’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Haberi

Tören

General Saygı Duruşu Siyasi Parti Çekim Öğrenciler 

-Katılanlar
-Çeleklerin konulması
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
-Siyasi partilerin çelenkleri getirmesi
-Fotoğraf çekimi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi.
Taksim Meydanı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Törende çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşının ardından protokol tören alanından ayrılırken, siyasi parti temsilcileri ise çelenklerini bıraktı. Partililer ve vatandaşlar çelenklerin önünde bol bol fotoğraf çektirdi. (DCC-EG-
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