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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim çiçekçileri yeni yerine taşınacak - İSTANBUL

Taksim çiçekçileri yeni yerine taşınacak - İSTANBUL

- Çiçekçiler için yapılan hazırlıklardan görüntülerİSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çiçekçiler için daha önce tarihi Maksem'in Taksim Meydanı'na bakan tarafına yapılan dükkanlar, yeni belirlenen alana kurulması için sökülmeye başlandı.Daha önce İstiklal Caddesi’nin hemen başlangıcındaki bölüme inşa edilen 9 dükkanın yeni belirlenen alana taşınması için söküm çalışmaları yapılıyor.Ana taşıyıcıları çelik konstrüksiyon olan ve etrafı ile tavanı camlardan oluşan dükkanlar işçiler tarafından sökülüyor.Çiçekçiler için yapılacak kalıcı 9 mekan, Taksim Meydanı'nın Tarlabaşı Bulvarı'nda kurulacak.

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