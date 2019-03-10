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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Taksim Camii'nin hilalle buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu İzle

Taksim Camii'nin hilalle buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu İzle

Taksim Camii

Kamera Kubbe Gökyüzü Irak 

-Batan güneş
-Ay ve alemin görüntüsü
-Turistler
-Genel detay

( İSTANBUL )- Taksim'de batan güneş ve ardından görünen hilalin oluşturduğu manzara, kendine hayran bıraktı İSTANBUL

- Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Taksim Camii minaresi üzerinde beliren hilal, kendine hayran bıraktı. Beyoğlu Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluştu. Özellikle Taksim Camii'nin gün batımında kubbesinin üzerini kaplayan kızıl renkler görsel bir şölen ortaya çıkardı. O anlarda gökyüzünde hilal şeklinde beliren ay, Taksim Camii minaresi ile birlikte seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Çevredeki turistler ve vatandaşlar, oluşan manzarayı cep telefonları kameralarıyla kaydetti.

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