Taksim Camii’nde son durum havadan görüntülendi Haberi

-Yapılan çalışmalar

-Çalışmaların havadan görüntülenmesi

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- Yıl sonunda açılması planlana Taksim Camiinin büyük bir bölümü tamamlandı- Kurulan iskeleyle minaredeki çalışmalar devam ediyor İSTANBUL



- 2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin yapımının büyük bir bölümü tamamlandı. Yıl sonunda açılması planlanan camiinin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliği yapılan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor. Temeli 2017 yılında atılarak yapımına başlanan ve Taksim Meydanı'nda 12 bin 574 metrekare arazi üzerine 61 metrelik minarelerle yapılan Taksim Camii'nde sona gelindi. İnce işçilikle tamamlanarak bu yıl sonunda hizmete girmesi planlanan caminin büyük bir bölümü tamamlandı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği tamamlandığında bin 570 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii'nde minaresine iskele kuruldu. Çalışmalar havadan görüntülendi Bu iskele sayesinde minaredeki son çalışmalar yapılıyor. Yapılan çalışmalar ve caminin son durumu ise havadan görüntülendi. Öte yandan konferans ve sergi salonlarıyla kültürel etkinliklerde düzenlenecek olan camii, 165 araçlık 3 katlı otoparkıyla da Taksim'de vatandaşların park yeri sıkıntısına önemli ölçüde katkı sağlanması bekleniyor. (DCC-YM-

