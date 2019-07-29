Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim Camii’nde son durum havadan görüntülendi Haberi

Taksim Camii’nde son durum havadan görüntülendi Haberi

Caminin son hali

Camii Konferans 

-Yapılan çalışmalar
-Çalışmaların havadan görüntülenmesi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Yıl sonunda açılması planlana Taksim Camiinin büyük bir bölümü tamamlandı- Kurulan iskeleyle minaredeki çalışmalar devam ediyor İSTANBUL

- 2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin yapımının büyük bir bölümü tamamlandı. Yıl sonunda açılması planlanan camiinin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliği yapılan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor. Temeli 2017 yılında atılarak yapımına başlanan ve Taksim Meydanı'nda 12 bin 574 metrekare arazi üzerine 61 metrelik minarelerle yapılan Taksim Camii'nde sona gelindi. İnce işçilikle tamamlanarak bu yıl sonunda hizmete girmesi planlanan caminin büyük bir bölümü tamamlandı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği tamamlandığında bin 570 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii'nde minaresine iskele kuruldu. Çalışmalar havadan görüntülendi Bu iskele sayesinde minaredeki son çalışmalar yapılıyor. Yapılan çalışmalar ve caminin son durumu ise havadan görüntülendi. Öte yandan konferans ve sergi salonlarıyla kültürel etkinliklerde düzenlenecek olan camii, 165 araçlık 3 katlı otoparkıyla da Taksim'de vatandaşların park yeri sıkıntısına önemli ölçüde katkı sağlanması bekleniyor. (DCC-YM-
İlgili Foto Galeriler
Çamlıca Camisinin İnşaatı Devam EdiyorÇamlıca Camisinin İnşaatı Devam Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Toplu Açılış Törenine KatıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Toplu Açılış Törenine Katıldı
Selamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya ÇıktıSelamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya Çıktı
Hamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete DüşürdüHamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete Düşürdü
Dev Kaçak İçki OperasyonuDev Kaçak İçki Operasyonu
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı