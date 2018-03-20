Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

-Kubbe

-Arşiv



( İSTANBUL -ÖZEL)- Taksim cami’nin kubbesi tamamlanıyor İSTANBUL



- İki küçük kubbesi tamamlanan Taksim Camisi’nin ana kubbesi tamamlanması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ana kubbesi kapatılmaya başlanan cami Taksim meydanının yeni siluetini oluşturması havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi. Temeli yaklaşık bir yıl önce atılan Taksim Camisi aralıksız çalışmaların ardından ana kubbesine iskeletinin büyük bir kısmı kaplanmaya başlandı. İki küçük kubbesi tamamlanan cami inşaatın çalışmalarının son durumu havadan görüntülendi. Kırk dokuz yıldır yapılıp yapılmaması ile ilgili süren tartışmaların ardından 19 Ocak 2017 tarihinde İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nda görüşülüp onaylanan Taksim Camisi İstiklal Meydanında yeni siluetini oluşturdu. Ana kubbenin demir iskeletinin son durumu ise havadan çekilen görüntüler ile ortaya çıktı. Görüntülerde Taksim Meydan'ında cami siluetinin tamamen belirgin olduğu görüldü.

Taksim Camii'nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olacak. Bu yüksekliğin özellikle diğer dini mabetlerin yüksekliği dikkate alınarak projelendirildiği öğrenildi. (AFS-EY

