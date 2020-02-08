Taksim beyaza büründü

-Meydandan genel görüntü

-İşyerinin önünü temizleyen vatandaş



( İSTANBUL )- Taksim Meydan'ında kartpostallık görüntü oluştu İSTANBUL



- İstanbul’da etkisini sürdüren kar şehrin bir çok alanı gibi Taksim Meydanı'nı da beyaza bürüdü. İşe giden vatandaşlar, hem soğuktan korunmaya çalıştı, hem de kartpostallık görüntünün tadını çıkardı. Haftalardır beklenen yar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’u etkisi altına aldı. Silivri ve Çatalca’da başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde tüm kenti etkisi altına aldı. Gün ağarınca ise Taksim Meydanı’nda güzel görüntüler ortaya çıktı. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, hem soğuktan korunmaya çalıştı hem de Taksim’de oluşan kartpostallık görüntünün tadını çıkardı. Taksim Meydanı’nda iş yeri olan vatandaşlar ise dükkanlarının önüne biriken karı temizledi.



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