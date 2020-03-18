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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Taksiler ve durakları dezenfekte ediliyor - ANTALYA

Taksiler ve durakları dezenfekte ediliyor - ANTALYA

- Taksinin dezenfekte edilmesi - Taksi durağının dezenfekte edilmesi - Antalya Şoförler Odası Başkanı Niyazi Özçelik'in konuşması - Taksicilerden Mustafa Kayaş'ın konuşması Antalya 'da taksiler ve durakları dezenfekte ediliyor - Antalya Şoförler Odası Başkanı Niyazi Özçelik:"Halkımız taksilerimizi gönül rahatlığıyla kullanabilirler"ANTALYA (AA) - Antalya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında taksiler ve durakları dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Antalya Şoförler Odası tarafından kentte hizmet veren taksilerin ve taksi duraklarının dezenfekte edilmesi için ekip oluşturuldu. Taksi duraklarını ziyaret eden ekipler tarafından hem araçlar hem de duraklar özel sıvılarla dezenfekte ediliyor. Antalya Şoförler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, bilincinde oldukları süreci ciddiye aldıklarını, bu nedenle araçlar ile durakların temizlenmesi için bir ekip oluşturduklarını belirtti.

Koronavirüs Dezenfeksiyon Taksi Durakları 

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