Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada İzle

-Çevredekilerin araya girmesi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fatih'te bir taksici tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdığı anlar kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşların güçlükle araya girdiği kavgaya ilişkin polis inceleme başlattı. kavga çevredekilerin araya girmesiyle . Araya girenlerin ayırdığı bıçaklı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Fatih Beyazıt’ta geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Taksi sürücüsü ile yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Araç içinde başlayan tartışmanın büyümesi üzerine aracını sağa çekere durduran sürücü yolcularla kavga etmeye başladı.

Bıçak çekerek yolculara saldıran taksiciyi çevredeki vatandaşlar güçlükle tuttu. Yaşanan kavga anı saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde kavgadan bir süre sonra trafik olayı gören trafik polisinin de araya girdiği görülüyor. (YM-

