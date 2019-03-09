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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Taksiciyi rehin alan kadın, polisleri zor anlar yaşattı Haberi

Taksiciyi rehin alan kadın, polisleri zor anlar yaşattı Haberi

Kadının taksiciyi araması

Diyalog Polis Noktası Taksi Ücreti Genç Kadın Kadın Hasta 

-Kadının üsrekli elindeki kağıtta yazılı sureyi okumaya çalışması
-Polislerin kadını ikna etmeye çalışması
-Yaşanan ilginç diyaloglar
-kadının bölgeye gelen takviye ekipelrin yardımı ile polis otosuna alınması
-genel ve detaylar

( AYDIN )- Kent Meydanı’nda polislere sığınan taksicinin rehin aldığı kadın hastaneye götürüldü AYDIN

- Aydın’da bir taksici kendisini rehin alan kadın müşteriden polislere sığınarak kurtuldu. Elindeki bir not kağıdına yazılmış sureyi sürekli okuyan kadın, polisleri zor anlar yaşattı. İlginç olay kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre; Nazilli’den bir taksiye binerek Aydın’a gitmek istediğini belirten 30 yaşlarındaki bir kadın Aydın’a geldiğinde taksi ücretini ödeyip taksiciyi rehin alarak kendisini bırakmamasını istedi. Kadının garip tavırlar sergileyip araçtan inmemesi üzerine Efeler ilçe merkezindeki Kent Meydanı’nda bulunan polis noktasına gelen taksici, zor durumda olduğunu belirterek polisten yardım istedi. Kadının taksiciden ayrılmak istememesi üzerine polis, taksiciyi taksiden indirip polis otosuna bindirerek koruma altına aldı. Uzun süre polislere zor anlar yaşatan genç kadın bölgeye gelen diğer polislerin yardımı ile ekip otosuna alınarak hastaneye götürüldü. Yaşanan ilginç anlar kameraya bu şekilde yansıdı.
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